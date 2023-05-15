ФНС могут назначить ответственной за регулирование отрасли криптовалют в России

Федеральная налоговая служба России может быть назначена ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют.

Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете «Известия».

«Вопрос обсуждается», — сказал Моисеев.

По его словам, согласно разработанной концепции, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях.

Замглавы Минфина отметил, что на сегодняшний день ФНС занимается этим по иностранным счетам.

«Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС»,— добавил Моисеев.

Ранее Алексей Моисеев заявил, что инвестирующие в криптовалюту сильно рискуют.

При этом депутат Госдумы Андрей Луговой рассказал о работе по легализации майнинга в России.