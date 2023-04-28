Депутат Луговой рассказал о работе по легализации майнинга в России

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Руководитель экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой заявил, что до конца 2023 года проект о легализации майнинга должен быть принят.

«Мы рассчитываем, что дальнейшее рассмотрение проекта в Государственной думе начнётся уже в ближайшее время — важно получить положительный отзыв правительства. Дело тут не в майнинге как таковом, а в нюансах регулирования», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, разногласий в установлении общих правил для майнеров нет, но есть вопросы с возможностью реализации криптовалюты, которая будет добыта, и по подходам к регулированию оборота цифровых валют в России в целом.

«То есть движение по данному вопросу есть, работа ведётся достаточно активно, однако, действительно, внедрение любого нового регулирования имеет множество нюансов», — добавил Луговой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

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