Замглавы Минфина Моисеев: инвестирующие в криптовалюту сильно рискуют

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Люди, которые инвестируют в криптовалюту, сильно рискуют, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Замглавы Минфина Моисеев: инвестирующие в криптовалюту сильно рискуют
  • РИА Новости

«Конечно, крипта — в целом зло, я считаю, что люди, которые инвестирует туда свои накопления, очень сильно рискуют», — цитирует его РИА Новости.

При этом Моисеев отметил, что существуют отдельные ситуации, такие как внешнеторговые сделки, при которых криптовалютой можно пользоваться.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России допускает использование криптовалюты во внешних расчётах в качестве эксперимента.

Криптоинвестор Руслан Захаркин прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию на рынке криптовалюты.

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