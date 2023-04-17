Набиуллина: ЦБ допускает использование криптовалюты во внешних расчётах как эксперимент
«Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта... не должна использоваться, а для внешних расчётов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима», — цитирует её ТАСС.
Ранее криптоинвестор Руслан Захаркин прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию на рынке криптовалюты.
В свою очередь, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН назвал криптовалюту лучшим способом трансграничных платежей.