Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идёт об «экономической безопасности в условиях войны».

«Давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — предложил глава СК.

3 мая глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму под национализацию подпадут новые объекты украинских олигархов, идут работы по выявлению их собственности.

11 мая заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок.

Он добавил, что продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине этого года на аукционе.