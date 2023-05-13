Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, речь идёт об «экономической безопасности в условиях войны».
«Давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — предложил глава СК.
3 мая глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму под национализацию подпадут новые объекты украинских олигархов, идут работы по выявлению их собственности.
11 мая заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок.
Он добавил, что продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине этого года на аукционе.