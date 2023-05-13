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Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России.
Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идёт об «экономической безопасности в условиях войны».

«Давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — предложил глава СК.

3 мая глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму под национализацию подпадут новые объекты украинских олигархов, идут работы по выявлению их собственности.

11 мая заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок.

Он добавил, что продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине этого года на аукционе.

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