Главы минфинов стран G7 заявили, что глобальная экономика показала устойчивость к шокам
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«Глобальная экономика показала устойчивость к множественным шокам», — приводит заявление РИА Новости.
При этом отмечается, что инфляция сохраняется на высоком уровне.
Ранее американский президент Джо Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.
Байден заявил, что возможный дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.