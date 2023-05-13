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Главы минфинов стран G7 заявили, что глобальная экономика показала устойчивость к шокам

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Глобальная экономика показала устойчивость к шокам, следует из совместного заявления глав министерств финансов стран G7 по итогам встречи в Ниигате.
Главы минфинов стран G7 заявили, что глобальная экономика показала устойчивость к шокам
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«Глобальная экономика показала устойчивость к множественным шокам», — приводит заявление РИА Новости.

При этом отмечается, что инфляция сохраняется на высоком уровне.

Ранее американский президент Джо Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.

Байден заявил, что возможный дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.

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