«Чистая линия» построит новый складской комплекс в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, который курирует областной Минсельхоз, заявил, что предприятию предоставлены земельные участки в упрощённом порядке, без проведения торгов.
«Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности с 20 тыс. до 31 тыс. т ежегодно. Объём вложенных инвестиций составит 2,5 млрд рублей», — отметил Филимонов.
Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.