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«Чистая линия» построит новый складской комплекс в Подмосковье

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Предприятие «Чистая линия» в Московской области нарастит объёмы производства мороженого до 31 тыс. т в год. С этой целью в Долгопрудном построят новый производственно-складской комплекс.
«Чистая линия» построит новый складской комплекс в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, который курирует областной Минсельхоз, заявил, что предприятию предоставлены земельные участки в упрощённом порядке, без проведения торгов.

«Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности с 20 тыс. до 31 тыс. т ежегодно. Объём вложенных инвестиций составит 2,5 млрд рублей», — отметил Филимонов.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

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