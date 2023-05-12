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«Ъ»: Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

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ЦБ России в докладе о денежно-кредитной политике дал прогноз основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы.
«Ъ»: Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ», основой роста экономики в 2023 году является потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции.

«Рост 2024 года может стать уже результатом инвестактивности 2022—2023 годов, спонсированной федеральным бюджетом. Отметим, в прогнозе по факторам ликвидности на конец года, несмотря на дисбалансы бюджетных расходов и доходов зимой — весной 2023 года, Банк России ожидает структурного профицита ликвидности в банковской системе на уровне 2,5—3,1 трлн рублей и остатков на счетах расширенного правительства в ЦБ в 2,8—3 трлн рублей», — отмечается в статье.

Как уточняется, сейчас, по оценкам ЦБ, инвестактивность находится на уровне 2021 года и несколько выше, чем в 2018—2019 годах.

«Дорогостоящая адаптация к новым условиям завершится в основном в 2025 году — когда стабилизируются и инвестиции, и рост», — отмечает автор статьи.

Ранее в Минфине России сообщили, что дефицит федерального бюджета за январь — апрель, по предварительным данным, составил 3,424 трлн рублей.

В начале мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в экономику за восемь лет необходимо привлечь 10 трлн рублей в виде частных инвестиций

Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина правительство принимает дополнительные меры, которые помогут увеличить объёмы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции.

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