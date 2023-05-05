Мишустин заявил, что в экономику нужно привлечь 10 трлн рублей в виде частных инвестиций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в экономику за восемь лет необходимо привлечь 10 трлн рублей в виде частных инвестиций.

Об этом пишет ТАСС.

Российский премьер отметил, что по поручению президента России Владимира Путина правительство принимает дополнительные меры, которые помогут увеличить объёмы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции.

«Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн и более — уже в текущем (году. — RT)», — сказал он.

Мишустин добавил, что для этого в конце марта был запущен механизм кластерной инвестиционной платформы.

В сентябре Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,2 млрд рублей на реализацию проектов в сфере импортозамещения, модернизацию и расширение производства.

По его словам, выделенные средства помогут запустить 17 новых проектов.

Кроме того, их реализация позволит привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций и создать не менее 500 рабочих мест.