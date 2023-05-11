Экономист Гинько: в мире могут возникнуть проблемы у тех, кто вкладывается в акции США
«Могут ли наступить проблемы? Они уже наступили в самих США из-за роста процентной ставки. Это проблема и других мировых банков, если они держат деньги в ценных бумагах США и облигациях. С повышением ставки происходит их обесценивание», — объяснил он.
По его словам, американские экономисты говорят о том, что «проблема — это сам госдолг США».
В ближайшие несколько лет стоимость ежегодного обслуживания госдолга США может превысить $828 млрд, отметил Гинько.
«В итоге выплаты почти будут равны тому, что тратит американская казна на все виды социальных пособий для граждан. Этот момент вызывает недоверие к доллару», — считает он.
В связи с этим инвесторы стали больше вкладывать в золото, а также валюты других стран, что способствует укреплению, в том числе, и российского рубля, добавил специалист.
Ранее в МВФ заявили, что возможный дефолт США повлияет на весь мир.
Президент США Джо Байден заявил, что дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.