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Экономист Гинько: в мире могут возникнуть проблемы у тех, кто вкладывается в акции США

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Анастасия Белоусова
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT заявление директора департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак о том, что если в США произойдёт дефолт, то это будет иметь очень серьёзные последствия не только для Соединённых Штатов, но и для глобальной экономики.

«Могут ли наступить проблемы? Они уже наступили в самих США из-за роста процентной ставки. Это проблема и других мировых банков, если они держат деньги в ценных бумагах США и облигациях. С повышением ставки происходит их обесценивание», — объяснил он.

По его словам, американские экономисты говорят о том, что «проблема — это сам госдолг США».

В ближайшие несколько лет стоимость ежегодного обслуживания госдолга США может превысить $828 млрд, отметил Гинько.

«В итоге выплаты почти будут равны тому, что тратит американская казна на все виды социальных пособий для граждан. Этот момент вызывает недоверие к доллару», — считает он.

В связи с этим инвесторы стали больше вкладывать в золото, а также валюты других стран, что способствует укреплению, в том числе, и российского рубля, добавил специалист.

Ранее в МВФ заявили, что возможный дефолт США повлияет на весь мир.

Президент США Джо Байден заявил, что дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.

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