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Зампред ЦБ Гузнов заявил о подготовке нескольких исков для возврата резервов России

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Банк России готовит несколько исков в рамках работы по возврату международных резервов, сообщил статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
Зампред ЦБ Гузнов заявил о подготовке нескольких исков для возврата резервов России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Речь идёт не об иске, а об исках, с учётом того, что это разные юрисдикции, и эта тематика, действительно, изучается. Сама по себе работа не может быть громкой, не приходится говорить. Я думаю, когда будут подготовлены все необходимые материалы, подготовительная работа будет проведена, то, соответственно, будет проинформирована публика о том, что начались активные процессы», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.

Ранее правительство Швейцарии сообщило о хранении в стране активов и резервов Центробанка России на сумму 7,4 млрд швейцарских франков, или более $8 млрд.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.

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