Врио главы ФТС Давыдов рассказал о трудностях с экспортом газа и нефти из России

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил, что существуют определённые трудности с экспортом у российских нефтяных и газовых компаний. При этом он ожидает, что компании адаптируются.

Об этом пишет ТАСС.

«Экспорт. Определённые затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся», — сказал Давыдов.

По данным агентства, экспорт нефти из России в прошлом году увеличился на 7,6%, составив 242 млн т.

При этом добыча нефти в стране в 2022 году возросла на 2% и составила 535 млн т.

Ранее в «Росконгрессе» заявили, что роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет снижаться.