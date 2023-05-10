Врио главы ФТС Давыдов рассказал о трудностях с экспортом газа и нефти из России
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Экспорт. Определённые затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся», — сказал Давыдов.
По данным агентства, экспорт нефти из России в прошлом году увеличился на 7,6%, составив 242 млн т.
При этом добыча нефти в стране в 2022 году возросла на 2% и составила 535 млн т.
Ранее в «Росконгрессе» заявили, что роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет снижаться.