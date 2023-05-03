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«Росконгресс»: роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет снижаться

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Роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться в пользу более эталонных сортов, говорится в докладе «Росконгресса».

«Роль сорта Urals в среднесрочной перспективе будет снижаться, так как увеличивается доля поставок нефти других экспортных сортов, включая Siberian Light, ESPO, Sokol, Vityaz, ARCO, Sakhalin Blend», — цитирует РИА Новости документ.

Отмечается, что концентрация участников торгов на Urals приводит к занижению ожидаемых объёмов выручки.

В начале апреля Минфин России сообщил, что средняя цена нефти Urals в марте уменьшилась по отношению к февралю до $47,85 за баррель.

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