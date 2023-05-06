РИА Новости: внешний долг по отношению к ВВП в России упал до минимальных 16,6%

По итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП России упал до исторического минимума, согласно расчётам РИА Новости.

РИА Новости

© Светлана Шевченко