РИА Новости: внешний долг по отношению к ВВП в России упал до минимальных 16,6%
- РИА Новости
- © Светлана Шевченко
Отмечается, что уровень внешнего долга к ВВП сократился до 16,6%.
Данное значение является минимальным с 2002 года.
Среди крупнейших экономик мира меньший показатель отмечен только в Китае — 13,7%.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций. Вместе с этим он призвал сохранить и укрепить рыночные институты в стране.