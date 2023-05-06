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РИА Новости: внешний долг по отношению к ВВП в России упал до минимальных 16,6%

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По итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП России упал до исторического минимума, согласно расчётам РИА Новости.
РИА Новости: внешний долг по отношению к ВВП в России упал до минимальных 16,6%
  • РИА Новости
  • © Светлана Шевченко

Отмечается, что уровень внешнего долга к ВВП сократился до 16,6%.

Данное значение является минимальным с 2002 года.

Среди крупнейших экономик мира меньший показатель отмечен только в Китае — 13,7%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций. Вместе с этим он призвал сохранить и укрепить рыночные институты в стране.

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