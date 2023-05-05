Инвестор Сидоров спрогнозировал цену на нефть марки Brent на уровне $73,3 за баррель

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал стоимость нефти Brent на уровне $73,3 за баррель.

«Ситуация на нефтяном рынке сложилась непростая. США сейчас угрожает дефолт, Европе — рецессия, а экономика Китая никак не восстановится после пандемии», — отметил он.

По словам Сидорова, нефть Brent после недавней просадки вернулась к отметке $73,7 за баррель.

«Марка WTI тоже отыграла небольшой процент и вернулась к отметке в $69,6 за баррель. Российская Urals колеблется вокруг отметки в $49 за баррель. В целом же сейчас заметен нисходящий тренд, и я думаю, что в мае нас ждёт небольшое падение нефтяных котировок. Думаю, к концу месяца мы увидим цены в следующем коридоре: Brent — $73,3 за баррель, WTI — $69,2 и Urals — $48,5», — добавил он.

Ранее нефтегазовые доходы России составили 648 млрд рублей в апреле 2023 года, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 64% ниже аналогичного периода 2022 года.