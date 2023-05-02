Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель, это произошло впервые с 27 марта.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как пишет РИА Новости, в 17:09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,32%, до $76,66.

Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 3,62%, до $72,94.

Ранее в МВФ заявили, что цены на энергоносители остаются высокими, а Москва на фоне западных санкций сумела перенаправить экспорт сырья в дружественные государства.

28 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти и нефтепродуктов по старым договорам с дружественными странами вне зависимости от потолка цен.