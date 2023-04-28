Специалист Митрахович прокомментировал перспективы сотрудничества по АЭС «Аккую»

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал о перспективах сотрудничества России и Турции после запуска АЭС «Аккую».
Специалист Митрахович прокомментировал перспективы сотрудничества по АЭС «Аккую»
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«АЭС будет вырабатывать до 10% энергии во всей Турции для местных потребителей. Из тех денег, которые жители страны будут платить за электричество, Анкара будет возвращать России вложенные инвестиции», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, это разновидность высокотехнологичного экспорта.

«Для России плюсы следующие: мы загружаем свою атомную промышленность, окупаем расходы с тарифами, пусть и не быстро. А ещё мы минимизируем издержки на масштабе производства», — отметил Митрахович.

27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.

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