РБК: в кабмине обсудили комплекс мер для снижения уровня теневой занятости в России

В российском правительстве обсудили вопрос снижения уровня теневой занятости населения.

Об этом пишет РБК со ссылкой на двух участников стратегической сессии правительства, которая прошла 25 апреля.

Уточняется, что данный вопрос обсуждался во время встречи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. В целом сессия была посвящена повышению благосостояния граждан.

По данным собеседников, среди предлагаемых действий в данном вопросе были предложены мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных и установление KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях.

Также во время стратегической сессии кабмина поднимался вопрос о стимулировании организаций, которые платят достойную белую зарплату.

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