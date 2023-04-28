РБК: в кабмине обсудили комплекс мер для снижения уровня теневой занятости в России
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Об этом пишет РБК со ссылкой на двух участников стратегической сессии правительства, которая прошла 25 апреля.
Уточняется, что данный вопрос обсуждался во время встречи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. В целом сессия была посвящена повышению благосостояния граждан.
По данным собеседников, среди предлагаемых действий в данном вопросе были предложены мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных и установление KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях.
Также во время стратегической сессии кабмина поднимался вопрос о стимулировании организаций, которые платят достойную белую зарплату.
В апреле 2022 года юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, какие взыскания ждут работодателей за ненадлежащее оформление трудового договора с сотрудниками.