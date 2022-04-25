Юрист Нечаева рассказала об инструментах борьбы с теневой занятостью в России

Юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, какие взыскания ждут работодателей за ненадлежащее оформление трудового договора с сотрудниками.

Для работодателей, использующих «теневую занятость», предусмотрен штраф по ч. 3 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, — от 3 до 20 тыс. рублей, а также до 200 тыс. рублей в случае повторных нарушений, сказала юрист в беседе с «Российской газетой».

«При этом четвёртая часть этой статьи предусматривает ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем: штрафы от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме административной ответственности работодателю грозит привлечение к ответственности за нарушение Налогового кодекса в виде штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению», — добавила она.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил о важности официального трудоустройства.