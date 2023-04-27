Замглавы Минфина Моисеев рассказал об отказе России от трансграничных расчётов в долларе

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев рассказал, что российская сторона практически полностью отказалась от трансграничных расчётов в долларе.

Его слова приводит РБК.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчёты «рубль — доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет», — заявил Моисеев.

По его словам, «ещё немного остались» расчёты рубль — евро, но они тоже «потихонечку сходят на нет».

Замминистра объяснил, что это связано с целым рядом причин, в том числе с блокировкой счетов и нежеланием использовать валюту, поскольку она может не дойти до адресата.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход к расчётам между странами в национальных валютах не остановить.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в расчётах за энергоресурсы сейчас переходит практически только на национальные валюты.