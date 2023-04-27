Замглавы Минфина Моисеев рассказал об отказе России от трансграничных расчётов в долларе

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Замглавы Минфина России Алексей Моисеев рассказал, что российская сторона практически полностью отказалась от трансграничных расчётов в долларе.
Замглавы Минфина Моисеев рассказал об отказе России от трансграничных расчётов в долларе
  • РИА Новости

Его слова приводит РБК

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчёты «рубль — доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет», — заявил Моисеев. 

По его словам, «ещё немного остались» расчёты рубль — евро, но они тоже «потихонечку сходят на нет».

Замминистра объяснил, что это связано с целым рядом причин, в том числе с блокировкой счетов и нежеланием использовать валюту, поскольку она может не дойти до адресата.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход к расчётам между странами в национальных валютах не остановить. 

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в расчётах за энергоресурсы сейчас переходит практически только на национальные валюты.

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