Wintershall Dea вывозит персонал из России

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Глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что компания планирует уход с российского рынка, а также вывозит персонал из страны.
Wintershall Dea вывозит персонал из России
  • РИА Новости

«Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в последние недели компания предпринимает ряд шагов, в частности, начат процесс закрытия офиса в Санкт-Петербурге, идёт сокращение местного персонала и вывоз сотрудников из страны.

Он отметил, что компания рассматривает различные опции по выходу из активов.

В феврале сообщалось, что Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока» после повреждений.

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