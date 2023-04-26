Wintershall Dea вывозит персонал из России

Глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что компания планирует уход с российского рынка, а также вывозит персонал из страны.

«Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в последние недели компания предпринимает ряд шагов, в частности, начат процесс закрытия офиса в Санкт-Петербурге, идёт сокращение местного персонала и вывоз сотрудников из страны.

Он отметил, что компания рассматривает различные опции по выходу из активов.

В феврале сообщалось, что Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока» после повреждений.