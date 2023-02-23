Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока» после повреждений

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.

Об этом говорится в отчёте компании.

«Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», — говорится в отчёте.

В компании отметили, что из-за геополитической ситуации предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры невозможно.

Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, продлена до июля 2023 года.

В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.