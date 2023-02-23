Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока» после повреждений
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Об этом говорится в отчёте компании.
«Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», — говорится в отчёте.
В компании отметили, что из-за геополитической ситуации предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры невозможно.
Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, продлена до июля 2023 года.
В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.