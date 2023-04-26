Новак заявил, что Россия перенаправила в Азию 20% поставлявшейся в Европу нефти

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Россия перенаправила на рынки Азии порядка 20% поставлявшейся в Европу нефти, заявил вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил, что Россия перенаправила в Азию 20% поставлявшейся в Европу нефти
  • РИА Новости

«Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу... в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить, например, о нефти, то мы порядка 20% от тех объёмов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки. Это Индия, Китай и другие страны», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал, выступая на просветительском марафоне «Знание».

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

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