«Ъ»: совет ЕС утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт
Отмечается, что программа была актуализирована в связи с российской специальной военной операцией, стремление к энергетической независимости от России сделало переход на «зелёные» ресурсы почти безальтернативным.
Программа для региона подразумевает достижение «полной климатической нейтральности» к 2050 году.
В будущем планируется сократить предельный объём выбросов углеводородов для объектов промышленности.
Ранее заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.