«Ъ»: совет ЕС утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

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Совет Европейского союза принял решение ускорить реализацию климатической программы «Fit for 55 in 2030» при помощи ограничения продажи сертификатов на неэкологичную деятельность, сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что программа была актуализирована в связи с российской специальной военной операцией, стремление к энергетической независимости от России сделало переход на «зелёные» ресурсы почти безальтернативным.

Программа для региона подразумевает достижение «полной климатической нейтральности» к 2050 году.

В будущем планируется сократить предельный объём выбросов углеводородов для объектов промышленности.

Ранее заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.

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