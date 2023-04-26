«Ъ»: совет ЕС утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

Совет Европейского союза принял решение ускорить реализацию климатической программы «Fit for 55 in 2030» при помощи ограничения продажи сертификатов на неэкологичную деятельность, сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что программа была актуализирована в связи с российской специальной военной операцией, стремление к энергетической независимости от России сделало переход на «зелёные» ресурсы почти безальтернативным.

Программа для региона подразумевает достижение «полной климатической нейтральности» к 2050 году.

В будущем планируется сократить предельный объём выбросов углеводородов для объектов промышленности.

Ранее заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.