Еврокомиссия сообщила о начале совместных закупок газа европейскими странами
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«Мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности. Сегодня мы запускаем первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что этот шаг является ключевым для заполнения газовых хранилищ к предстоящей зиме.
Ранее заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.