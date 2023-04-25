Еврокомиссия сообщила о начале совместных закупок газа европейскими странами

Страны Евросоюза начали совместные закупки газа. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

«Мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности. Сегодня мы запускаем первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что этот шаг является ключевым для заполнения газовых хранилищ к предстоящей зиме.

Ранее заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.