Центробанк предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках

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ЦБ России предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Центробанк предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Заёмщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нём он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмёт на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заёмщика», — уточняется на сайте регулятора.

Отмечается, что разработанный документ также содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, и список подтверждающих документов.

Ранее Государственная дума одобрила законопроект о продлении до конца 2023 года срока обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.

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