Финансовый омбудсмен Савицкая отметила малое число обращений, связанных с «кредитными каникулами»

Финансовый уполномоченный Татьяна Савицкая сообщила, что потребители финансовых услуг в России крайне редко обращаются в связи с «кредитными каникулами». Доля таких обращений в аппарате омбудсмена составляет менее 1%.

За период с начала 2022 года по март 2023 года финансовому уполномоченному поступило менее 30 подобных обращений, рассказала она в интервью «Российской газете».

Они были связаны с несогласием потребителей финансовых услуг по поводу начисления процентов и списания денежных средств в период действия «кредитных каникул». Нередко поводом для обращения является недобросовестное поведение кредитных организаций, которые не предоставляют ответ заёмщикам в установленный законом срок.

Однако, несмотря на редкость обращений, финансовый уполномоченный проводит необходимые мероприятия по защите прав потребителей финансовых услуг.

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