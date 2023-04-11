Финансовый омбудсмен Савицкая отметила малое число обращений, связанных с «кредитными каникулами»

Короткая ссылка
Финансовый уполномоченный Татьяна Савицкая сообщила, что потребители финансовых услуг в России крайне редко обращаются в связи с «кредитными каникулами». Доля таких обращений в аппарате омбудсмена составляет менее 1%.
Финансовый омбудсмен Савицкая отметила малое число обращений, связанных с «кредитными каникулами»
  • РИА Новости

За период с начала 2022 года по март 2023 года финансовому уполномоченному поступило менее 30 подобных обращений, рассказала она в интервью «Российской газете».

Они были связаны с несогласием потребителей финансовых услуг по поводу начисления процентов и списания денежных средств в период действия «кредитных каникул». Нередко поводом для обращения является недобросовестное поведение кредитных организаций, которые не предоставляют ответ заёмщикам в установленный законом срок.

Однако, несмотря на редкость обращений, финансовый уполномоченный проводит необходимые мероприятия по защите прав потребителей финансовых услуг.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин  в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить