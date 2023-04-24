Силуанов назвал приоритетом использование национальной валюты в расчётах

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Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание. Первые», назвал приоритетом использование национальной валюты в расчётах.
Силуанов назвал приоритетом использование национальной валюты в расчётах
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«Использование национальной валюты в расчётах — это наш приоритет, поскольку правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушёл от нас, потому что расчёты в долларах стали опасны. Поэтому переход на использование рубля, валют дружественных стран, цифровых валют — вот наше сегодняшнее и наше будущее для проведения финансовых расчётов», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

Панкин также подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.

Российский вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия в расчётах за энергоресурсы сейчас переходит практически только на национальные валюты.

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