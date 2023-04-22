РБК: Банк России призовёт коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян
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Об этом заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, его слова приводит РБК.
Чирков рассказал, что Банк России намерен призвать участников рынка выработать единый подход к сбору и реструктуризации долгов граждан, у которых есть кредитные обязательства перед несколькими организациями.
Ранее Государственная дума одобрила законопроект о продлении до конца 2023 года срока обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.
В марте в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей.