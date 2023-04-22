РБК: Банк России призовёт коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

Центробанк России выпустит рекомендации для отечественных банков и коллекторов с целью синхронизации сбора долгов с кредиторов.

Об этом заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, его слова приводит РБК.

Чирков рассказал, что Банк России намерен призвать участников рынка выработать единый подход к сбору и реструктуризации долгов граждан, у которых есть кредитные обязательства перед несколькими организациями.

Ранее Государственная дума одобрила законопроект о продлении до конца 2023 года срока обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.

В марте в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей.