РБК: Банк России призовёт коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

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Центробанк России выпустит рекомендации для отечественных банков и коллекторов с целью синхронизации сбора долгов с кредиторов.
РБК: Банк России призовёт коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян
  • globallookpress.com
  • © Мария Девахина

Об этом заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, его слова приводит РБК.

Чирков рассказал, что Банк России намерен призвать участников рынка выработать единый подход к сбору и реструктуризации долгов граждан, у которых есть кредитные обязательства перед несколькими организациями.

Ранее Государственная дума одобрила законопроект о продлении до конца 2023 года срока обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.

В марте в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей.

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