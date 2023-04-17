Набиуллина: ЦБ работает над реализацией удалённого оформления карт МИР иностранцам
- РИА Новости
Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Важная тема здесь — это удалённая идентификация физического лица, потому что для того, чтобы получить карту МИР, иностранцу нужно идентифицироваться. Работаем над тем, чтобы согласовали возможность и чтобы это можно было делать удалённо», — цитирует её ТАСС.
Набиуллина рассказала, что для удалённой идентификации физических лиц потребуется внесение изменений в законодательство.
Ранее в России предложили сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение сделать бесплатным обслуживание карт МИР во всех банках.