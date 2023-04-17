Набиуллина: ЦБ работает над реализацией удалённого оформления карт МИР иностранцам

Центробанк России совместно с правительством работает над созданием условий для иностранцев, которые хотят оформить карты российской платёжной системы МИР.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Важная тема здесь — это удалённая идентификация физического лица, потому что для того, чтобы получить карту МИР, иностранцу нужно идентифицироваться. Работаем над тем, чтобы согласовали возможность и чтобы это можно было делать удалённо», — цитирует её ТАСС.

Набиуллина рассказала, что для удалённой идентификации физических лиц потребуется внесение изменений в законодательство.

Ранее в России предложили сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение сделать бесплатным обслуживание карт МИР во всех банках.