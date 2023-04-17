В России предложили сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным обслуживание карт МИР во всех банках. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть у RT.
В России предложили сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий
  • РИА Новости

В обращении политолог отметил, что на фоне санкций против российской банковской системы, в том числе в части ограничения функций иностранных карт Visa и Mastercard, карта МИР стала единственной альтернативой, которую как дополнительную были вынуждены выпустить миллионы граждан России.

Благодаря этому, как он уточнил, граждане смогли вернуть возможность безналичных расчётов в ряде зарубежных стран, а также возможность оплачивать покупки смартфоном после отключения Google Pay и Apple Pay и так далее.

При этом многие банки предоставляют своим клиентам возможность пользоваться картой МИР без оплаты обслуживания. Но также есть банки, в том числе крупные (порой только они представлены в малых населённых пунктах), которые при обслуживании карт МИР требуют плату или выполнения дополнительных требований для бесплатного обслуживания: поступление на карту определённых сумм, траты с карты на определённые суммы в течение месяца, заметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт МИР российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против российской банковской системы и ограничений, введённых со стороны глобальных платёжных систем Visa и Mastercard», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что кубинские банки начали принимать карты платëжной системы МИР.

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