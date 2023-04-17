В России предложили сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным обслуживание карт МИР во всех банках. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть у RT.

В обращении политолог отметил, что на фоне санкций против российской банковской системы, в том числе в части ограничения функций иностранных карт Visa и Mastercard, карта МИР стала единственной альтернативой, которую как дополнительную были вынуждены выпустить миллионы граждан России.

Благодаря этому, как он уточнил, граждане смогли вернуть возможность безналичных расчётов в ряде зарубежных стран, а также возможность оплачивать покупки смартфоном после отключения Google Pay и Apple Pay и так далее.

При этом многие банки предоставляют своим клиентам возможность пользоваться картой МИР без оплаты обслуживания. Но также есть банки, в том числе крупные (порой только они представлены в малых населённых пунктах), которые при обслуживании карт МИР требуют плату или выполнения дополнительных требований для бесплатного обслуживания: поступление на карту определённых сумм, траты с карты на определённые суммы в течение месяца, заметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт МИР российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против российской банковской системы и ограничений, введённых со стороны глобальных платёжных систем Visa и Mastercard», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что кубинские банки начали принимать карты платëжной системы МИР.