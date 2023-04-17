Экономист Остапкович оценил идею сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий
- РИА Новости
«Конечно, это очень хорошее предложение с точки зрения социальной политики. Но дело в том, что банки, обслуживая карты, несут определённые издержки», — отметил экономист.
Он считает, что банки, чтобы отбить затраты, могут поднять ставки по кредитам или опустить ставки по депозитам.
«Для банков всё-таки это издержки, это работа. А каждая работа должна оплачиваться. Обслуживание карт МИР очень минимальное. Я не думаю, что здесь есть существенные потери для населения», — добавил Остапкович.
Ранее в России предложили сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий.