Экономист Остапкович оценил идею сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий

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Анастасия Белоусова
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова сделать бесплатным обслуживание карт МИР во всех банках.
Экономист Остапкович оценил идею сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий
  • РИА Новости

«Конечно, это очень хорошее предложение с точки зрения социальной политики. Но дело в том, что банки, обслуживая карты, несут определённые издержки», — отметил экономист.

Он считает, что банки, чтобы отбить затраты, могут поднять ставки по кредитам или опустить ставки по депозитам.

«Для банков всё-таки это издержки, это работа. А каждая работа должна оплачиваться. Обслуживание карт МИР очень минимальное. Я не думаю, что здесь есть существенные потери для населения», — добавил Остапкович.

Ранее в России предложили сделать обслуживание карт МИР бесплатным без дополнительных условий.

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