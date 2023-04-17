Минфин заявил об увеличении пошлины на экспорт нефти из России с 1 мая

Министерство финансов России заявило, что пошлина на экспорт российской нефти с 1 мая повысится на $0,1.

Об этом ведомство пишет в своём Telegram-канале.

«Согласно расчётам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая 2023 года повысится на $0,1 и составит $14,4 за тонну», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак встретился в Москве с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, они обсудили увеличение поставок нефти и нефтепродуктов в республику.