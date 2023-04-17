Собянин: в Москве в два раза ускорилось создание новых производств за счёт зелёного коридора

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

По его словам, за счёт проекта срок выполнения необходимых административных процедур сократился в два раза, передаёт «Москва 24».

«Мы поддерживаем импортозамещение в городе, поэтому сопровождаем создание промышленно-производственных объектов и разъясняем инвесторам о возможностях параллельного решения ряда задач», — сказал Собянин.

Зелёный коридор позволил сократить срок выполнения административных процедур в два раза, пишет интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Уточняется, что порядка 60 предприятий создадут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Инвесторы вложили в них более 133 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров открыли три высокотехнологичных производства в особой экономической зоне «Технополис Москва».