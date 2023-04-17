Собянин: в Москве в два раза ускорилось создание новых производств за счёт зелёного коридора
- РИА Новости
По его словам, за счёт проекта срок выполнения необходимых административных процедур сократился в два раза, передаёт «Москва 24».
«Мы поддерживаем импортозамещение в городе, поэтому сопровождаем создание промышленно-производственных объектов и разъясняем инвесторам о возможностях параллельного решения ряда задач», — сказал Собянин.
Зелёный коридор позволил сократить срок выполнения административных процедур в два раза, пишет интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Уточняется, что порядка 60 предприятий создадут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Инвесторы вложили в них более 133 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров открыли три высокотехнологичных производства в особой экономической зоне «Технополис Москва».