Собянин и Мантуров дали старт серийному производству российских электрогрузовиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров открыли три высокотехнологичных производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Как отмечает ТАСС, в их числе изготовление первых российских электрогрузовиков.

«Технополис Москва» активно развивается... Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей, разрешение на ввод здания в эксплуатацию получено.

Как отмечает kp.ru, предприятие построила в районе Бирюлёво Западное компания «Альфа Автоматив Техноложиз».