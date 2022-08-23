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В Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей

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В Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей, разрешение на ввод здания в эксплуатацию получено.
В Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Предприятие построила в районе Бирюлёво Западное компания «Альфа Автоматив Техноложиз».

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что запланирован выпуск более 150 видов штампованных деталей.

«Землю под создание производственного комплекса общей площадью 36,6 тыс. кв. м выделили без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Объём инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Тем временем, резидент технополиса «Москва» НПО «Композит» запустит выпуск алюминиевых кейсов для защиты аккумуляторов электромобилей, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра. Предприятие находится на площадке в Печатниках. Там уже установили новое оборудование.

Ранее сообщалось, что технопарк «Техноинноватика» из города Серпухова Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий.

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