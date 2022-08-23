В Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Предприятие построила в районе Бирюлёво Западное компания «Альфа Автоматив Техноложиз».
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что запланирован выпуск более 150 видов штампованных деталей.
«Землю под создание производственного комплекса общей площадью 36,6 тыс. кв. м выделили без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Объём инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Тем временем, резидент технополиса «Москва» НПО «Композит» запустит выпуск алюминиевых кейсов для защиты аккумуляторов электромобилей, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра. Предприятие находится на площадке в Печатниках. Там уже установили новое оборудование.
Ранее сообщалось, что технопарк «Техноинноватика» из города Серпухова Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий.