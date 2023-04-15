Силуанов рассказал о планах перехода к нормализации бюджетной политики России

Переход от антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики России планируется осуществить к 2025 году. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что в 2023 году приоритеты бюджетно-налоговой политики России уходят от антикризисной повестки для реализации национальных целей развития с акцентом на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры, а также социальную помощь нуждающимся гражданам, интеграцию новых регионов и обеспечение безопасности государства.

«В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета», — приводит РИА Новости его слова.

Силуанов подчеркнул, что в прошлом году финансовая система России прошла адаптацию, а в 2023 году произошла стабилизация.

Ранее министр финансов России заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут пополнять.

По словам Силуанова, Минфин в 2023 году на валовой основе планирует занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн погасить.