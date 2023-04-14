Минфин России сохраняет планы по выходу на сбалансированный бюджет в 2025 году

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство сохраняет планы по выходу на сбалансированный бюджет в 2025 году.

Об этом он сказал, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.

«В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций. Вместе с этим он призвал сохранить и укрепить рыночные институты в стране.