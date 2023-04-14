Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть

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Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT рассказал о росте цен на нефть.
Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть
  • РИА Новости

«В настоящее время рынок сырья опасается сокращения предложения, что всегда ведёт к росту стоимости нефти. В связи с решением России снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, а затем и альянсом ОПЕК+ (о сокращении на 1,1 млн баррелей), вполне можно ожидать продолжения роста цен на нефть», — считает аналитик.

По его словам, тем не менее большого дефицита не произойдёт, «поскольку из-за мировой рецессии спрос на сырьё будет снижаться».

«Поэтому можно прогнозировать рост стоимости нефти в ближайшее время до уровня $90 за баррель (сегодня цена барреля североморского сорта Brent составляет $87). Более сильный рост может быть вызван форс-мажорными обстоятельствами», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК в марте выполнили соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 182%.

Отмечается, что добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии.

Ранее председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств — членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.

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