Европа забирает большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд

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Исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что европейские потребители забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд.
Европа забирает большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

Как добавил Маршавин, при этом Запад ещё и блокирует финансирование газовых проектов в развивающихся странах, объясняя это «климатическими издержками».

«Крупнейшие акционеры банка из Европы и Северной Америки блокируют финансирование таких проектов, ссылаясь на климатические издержки», — отметил он.

В итоге, по его мнению, развивающимся странам не дают возможности использовать энергоносители для развития местной экономики.

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