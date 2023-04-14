Европа забирает большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
Как добавил Маршавин, при этом Запад ещё и блокирует финансирование газовых проектов в развивающихся странах, объясняя это «климатическими издержками».
«Крупнейшие акционеры банка из Европы и Северной Америки блокируют финансирование таких проектов, ссылаясь на климатические издержки», — отметил он.
В итоге, по его мнению, развивающимся странам не дают возможности использовать энергоносители для развития местной экономики.
Ранее в Венгрии заявили, что не будут отказываться от российского сырья ради чужих интересов.