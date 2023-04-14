Европа забирает большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд

Исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что европейские потребители забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Как добавил Маршавин, при этом Запад ещё и блокирует финансирование газовых проектов в развивающихся странах, объясняя это «климатическими издержками».

«Крупнейшие акционеры банка из Европы и Северной Америки блокируют финансирование таких проектов, ссылаясь на климатические издержки», — отметил он.

В итоге, по его мнению, развивающимся странам не дают возможности использовать энергоносители для развития местной экономики.

Ранее в Венгрии заявили, что не будут отказываться от российского сырья ради чужих интересов.