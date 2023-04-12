Герман Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ

Глава Сбербанка Герман Греф допустил риск появления закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом. Об этом, как пишет ТАСС, он заявил, выступая в Совете Федерации.

«Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети», — сказал Греф.

Он также высказал сомнение, что искусственный интеллект уничтожит человека, но «нанести какой-то вред, вероятно, может».

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что к 2024 году планируется довести внедрение искусственного интеллекта в российской экономике до 50%.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что банк планирует создать центр компетенций по искусственному интеллекту.