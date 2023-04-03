Психолог Сулим: развитие ИИ может привести к потере способности принимать самостоятельные решения
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«Человек действительно может, скажем, атрофировать способность к принятию собственных решений на фоне развития таких технологий. Это произойдёт или может происходить с такими людьми, которые на текущий момент и так психологически незрелые», — отметила она в беседе с РИАМО.
По её словам, это может затронуть также тех, кто ищет авторитеты и хочет получить готовые решения.
Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.