Bloomberg: ряд восточноевропейских АЭС ищут замену российскому ядерному топливу

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Некоторые восточноевропейские АЭС планируют заменить российский уран, чтобы снизить зависимость от ядерного топлива из России.
Bloomberg: ряд восточноевропейских АЭС ищут замену российскому ядерному топливу
  • globallookpress.com
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По данным Bloomberg, новые контракты предполагается заключить до 2025 года.

Альтернативным поставщиком в Европе рассматривают Казахстан как производителя около 40% мирового урана. По словам исполнительного директора «Казатомпрома» Ержана Муканова, страна планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.

Согласно прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, в 2030 году спрос на уран в мире вырастет на треть.

По итогам десятого заседания Энергетического совета ЕС — США было заявлено, что страны Европы и Соединённые Штаты хотят начать сотрудничество для снижения зависимости от российских ядерных материалов.

В мае прошлого года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм отмечала, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.

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