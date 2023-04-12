Bloomberg: ряд восточноевропейских АЭС ищут замену российскому ядерному топливу
- globallookpress.com
- © CGNPC
По данным Bloomberg, новые контракты предполагается заключить до 2025 года.
Альтернативным поставщиком в Европе рассматривают Казахстан как производителя около 40% мирового урана. По словам исполнительного директора «Казатомпрома» Ержана Муканова, страна планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.
Согласно прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, в 2030 году спрос на уран в мире вырастет на треть.
По итогам десятого заседания Энергетического совета ЕС — США было заявлено, что страны Европы и Соединённые Штаты хотят начать сотрудничество для снижения зависимости от российских ядерных материалов.
В мае прошлого года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм отмечала, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.