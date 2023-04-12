Bloomberg: ряд восточноевропейских АЭС ищут замену российскому ядерному топливу

Некоторые восточноевропейские АЭС планируют заменить российский уран, чтобы снизить зависимость от ядерного топлива из России.

По данным Bloomberg, новые контракты предполагается заключить до 2025 года.

Альтернативным поставщиком в Европе рассматривают Казахстан как производителя около 40% мирового урана. По словам исполнительного директора «Казатомпрома» Ержана Муканова, страна планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.

Согласно прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, в 2030 году спрос на уран в мире вырастет на треть.

По итогам десятого заседания Энергетического совета ЕС — США было заявлено, что страны Европы и Соединённые Штаты хотят начать сотрудничество для снижения зависимости от российских ядерных материалов.

В мае прошлого года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм отмечала, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.