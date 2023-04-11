Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года

Короткая ссылка
Сбербанк в первом квартале 2023 года получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Март стал для Сбера лучшим месяцем с начала года. Мы выдали максимальный за всю историю объём розничных кредитов — более 660 млрд рублей, нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне», — приводятся слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Отмечается, что первый квартал удалось завершить с рентабельностью в 24%.

Ранее стало известно, что Сбербанк запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке для физлиц по ставке от 12,7% годовых.

Также Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за приём QR-кодов к оплате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить