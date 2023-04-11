Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года

Сбербанк в первом квартале 2023 года получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.

«Март стал для Сбера лучшим месяцем с начала года. Мы выдали максимальный за всю историю объём розничных кредитов — более 660 млрд рублей, нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне», — приводятся слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Отмечается, что первый квартал удалось завершить с рентабельностью в 24%.

Ранее стало известно, что Сбербанк запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке для физлиц по ставке от 12,7% годовых.

Также Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за приём QR-кодов к оплате.