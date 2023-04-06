Сбербанк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц

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Сбербанк с четверга, 6 апреля, запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке для физлиц по ставке от 12,7% годовых.
Сбербанк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц
  • РИА Новости

Отмечается, что раньше такая возможность была только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кредит выдаётся на срок от 1 года до 25 лет, а его сумма может составлять от 500 тысяч до 100 млн рублей.

Первоначальный взнос должен быть не менее 30%.

В середине марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть идею увеличения сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.

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