Сбербанк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц

Сбербанк с четверга, 6 апреля, запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке для физлиц по ставке от 12,7% годовых.

Отмечается, что раньше такая возможность была только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кредит выдаётся на срок от 1 года до 25 лет, а его сумма может составлять от 500 тысяч до 100 млн рублей.

Первоначальный взнос должен быть не менее 30%.

В середине марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть идею увеличения сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.