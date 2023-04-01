Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи в своём сервисе

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Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за приём QR-кодов к оплате.
Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи в своём сервисе
  • РИА Новости

Как пишет РБК со ссылкой на заявление банка, повышение связано с приравниванием тарифов за операции по сервису SberPay QR к тарифам торгового эквайринга. Уточняется, что с 1 апреля тарифы и за эквайринг, и за QR-коды будут составлять от 1,25 до 2,5% в зависимости от категории магазинов и оборотов бизнеса.

Вместе с этим представитель финансового учреждения заявил порталу, что средства, получаемые от комиссии,  будут направлены на дополнительные преимущества при оплате по SberPay QR для клиентов — физических лиц.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Белов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о росте числа случаев мошенничества при оплате товаров по QR-кодам.

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