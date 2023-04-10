Замглавы ЦБ России Заботкин: проседание курса рубля связано с экспортной выручкой

Ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки.

Об этом заявил заместитель председателя ЦБ России Алексей Заботкин.

«Ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года», — цитирует его РИА Новости.

Заботкин отметил, что после прохождения нижней точки, связанной с введением потолка цен на нефтепродукты, экспортная выручка начнёт восстанавливаться.

Ранее Банк России опубликовал данные, согласно которым следует, что объём валютных депозитов россиян в феврале упал до минимальных с ноября 2008 года $52 млрд.

Также аналитики объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть.