Замглавы ЦБ России Заботкин: проседание курса рубля связано с экспортной выручкой
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Об этом заявил заместитель председателя ЦБ России Алексей Заботкин.
«Ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года», — цитирует его РИА Новости.
Заботкин отметил, что после прохождения нижней точки, связанной с введением потолка цен на нефтепродукты, экспортная выручка начнёт восстанавливаться.
Ранее Банк России опубликовал данные, согласно которым следует, что объём валютных депозитов россиян в феврале упал до минимальных с ноября 2008 года $52 млрд.
Также аналитики объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть.