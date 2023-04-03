Аналитики объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть

Причинами ослабления рубля на торгах 3 апреля являются окончание налогового периода и дисбаланс спроса на валюту, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что с окончанием налогового периода экспортёры для уплаты налогов переводили валютную выручку в рубли.

Также факторами давления на рубль стали продолжающиеся сделки по продаже российских активов иностранным бизнесом.

Нынешний рост цен на нефть приведёт к поддержке рубля в будущем, данный эффект будет частично нивелирован ситуацией с продажей юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в понедельник, 3 апреля, поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022-го.