Ключевыми импортёрами Подмосковья в 2022 году стали Белоруссия и Казахстан

Объём экспорта из Московской области в 2022 году вырос почти на 19% и достиг $13,5 млрд.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент регион ведёт внешнеторговую деятельность с 186 странами.

Ключевыми импортёрами в прошлом году стали Белоруссия и Казахстан, а третьим по значимости иностранным рынком сбыта названа Индия.

Также стало известно, что Нижегородская область стала первым регионом в России, разработавшим комплексную программу по работе с государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2023—2025 годы, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент внешних связей правительства региона.

Программа предусматривает более 200 мероприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта и туризма.

Ранее сообщалось, что Подмосковье нарастило экспорт в ОАЭ в десять раз за пять лет.