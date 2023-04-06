Ключевыми импортёрами Подмосковья в 2022 году стали Белоруссия и Казахстан
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент регион ведёт внешнеторговую деятельность с 186 странами.
Ключевыми импортёрами в прошлом году стали Белоруссия и Казахстан, а третьим по значимости иностранным рынком сбыта названа Индия.
Также стало известно, что Нижегородская область стала первым регионом в России, разработавшим комплексную программу по работе с государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2023—2025 годы, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент внешних связей правительства региона.
Программа предусматривает более 200 мероприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта и туризма.
Ранее сообщалось, что Подмосковье нарастило экспорт в ОАЭ в десять раз за пять лет.