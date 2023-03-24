Подмосковье нарастило экспорт в ОАЭ в десять раз за пять лет

Стоимость товаров, экспортируемых из Московской области в ОАЭ, выросла в 10,3 раза за последние пять лет. В 2022 году она достигла $453,7 млн.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Если в 2018 году Подмосковье поставило в Эмираты продукцию на $43,9 млн, то в 2021 году — на $120,9 млн, что в 2,8 раза выше объёмов годового экспорта четырёхлетней давности», — заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В 2022 году ОАЭ занимали 16-е место по объёму внешнеторгового оборота с Подмосковьем.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.